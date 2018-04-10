В СПЧ рассказали о проверке источников загрязнения воздуха в Подмосковье

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области сообщило о привлечении к административной ответственности за загрязнение воздуха более 20 юридических и физических лиц, говорится на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Согласно сообщению, в связи с многочисленными обращениями граждан правительством Московской области создан штаб по вопросу распространения, выявления и ликвидации источников сильных, неприятных запахов на территории Балашихи, Люберец, Реутова. К решению проблемы привлечен Институт проектирования, экологии и гигиены (Санкт-Петербург), который провел анализ распространения загрязняющих веществ в атмосфере.

"Результаты исследований показали, что возможными источниками появления запаха сероводорода могут являться полигон ТБО "Кучино" и промышленные зоны Москвы, городских округов Балашиха и Реутов. В результате проведенных надзорных мероприятий министерством к административной ответственности привлечены более 20 юридических и физических лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы министерства продолжают последовательную проверку всех промзон и предприятий в городских округах для выявления источников загрязнения атмосферного воздуха.

Добавляется, что по результатам проверок к административной ответственности, в частности, привлечены ООО "Роквул", ООО ПК "Вторалюминпродукт" и ООО "ЭНИТ".