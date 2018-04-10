Дума поддержала проект об ответственности экспертов за фиктивные заключения

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает возможность аннулировать аттестации без права переаттестации в течение 3 лет у экспертов, выдающих фиктивные заключения по экспертизе проектной документации.
Инициатива также вводит понятие "саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", следует из пояснительной записки.
Законодательная инициатива также распространяет на экспертные организации и на работников (экспертов) таких организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, требований Градостроительного кодекса РФ к саморегулированию в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования.
Предусмотрено повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации или экспертизы результатов инженерных изысканий.