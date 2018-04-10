Уроки самбо введут во всех школах Кубани к 2021 году

КРАСНОДАР, 10 апр — РИА Новости. Уроки самбо в качестве третьего урока физкультуры введут во всех школах Краснодарского края к 2021 году, сообщает пресс-служба администрации региона.
Глава региона добавил, что дополнительным стимулом для развития спорта станет внедрение комплекса ГТО и введение уроков самбо в качестве третьего урока физкультуры.
Отмечается, что с 1 сентября такие уроки появятся в более чем 140 школах края. "К 2021 году этим проектом должны быть охвачены все школы Кубани", – сказал Кондратьев.
В Краснодарском крае работают 280 спортивных школ, во всех 44 муниципалитетах региона действует 579 многофункциональных спортивно-игровых площадок, при этом строительство новых объектов продолжается. Власти региона делают акцент на том, что спортивная инфраструктура должна быть в пешей доступности. В текущем году в крае планируется строительство 20 малобюджетных спортивных залов и 10 универсальных спортплощадок.