Число обращений в адрес властей ЯНАО за первый квартал выросло на 2,4%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Количество обращений в адрес властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за первый квартал выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1655, сообщает во вторник правительство региона.

"В адрес губернатора и членов правительства Ямало-Ненецкого автономного округа за первые три месяца 2018 года поступило 1655 обращений. Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа поступивших обращений: электронные – 803 (48,5%), устные – 494 (29,9%), письменные – 358 (21,6%)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отчетном периоде 92% обращений поступило от ямальцев и 8% – от представителей других субъектов Российской Федерации и других стран. Чаще остальных обращались жители городов Ноябрьск, Новый Уренгой, Надымского района, реже всех – жители Красноселькупского и Приуральского районов.

Из управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций поступило 464 обращения (28%), Госдумы РФ – 19 обращений (1,1%), законодательного собрания автономного округа – 16 обращений (1%), аппарата правительства РФ – 13 обращений (0,8%).

Наибольшее количество обращений, поступающих в адрес губернатора и членов правительства округа, связано с решением жилищных вопросов. По вопросам обеспечения граждан жильем, пользования жилищным фондом, социальными гарантиями в жилищной сфере поступило 593 обращения граждан или 36% от общего числа. Заявители обращались по вопросам предоставления жилья в округе и за его пределами, переселения из ветхого и аварийного жилья, проведения ремонтных работ в жилых помещениях, уточняет правительство округа.

В отчетном периоде губернатор и члены правительства округа провели 14 личных приемов, в ходе которых приняли 33 человек. Представители губернатора в муниципальных образованиях приняли 252 человек, руководители приемных губернатора в муниципальных образованиях – 204 человек, руководители исполнительных органов государственной власти ЯНАО – 176 человек.

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