В действиях автора статьи в "КП" о речи школьника в ФРГ криминала не нашли

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апр — РИА Новости. Следователи из Нового Уренгоя (ЯНАО) не нашли состава преступления в действиях журналистки "Комсомольской правды" Ульяны Скойбеды, опубликовавшей объяснительную записку учительницы истории, преподававшей у школьника Николая Десятниченко, который выступил со скандальной речью в бундестаге.

В понедельник Скобейда в материале на сайте "КП" сообщила, что следователи из Нового Уренгоя прислали запрос в редакцию после того, как в ведомство обратилось руководство местной гимназии. В заявлении директора учреждения, как следовало из публикации, отмечалось, что журналистка якобы в кабинете директора сфотографировала объяснительную учительницы, преподававшей историю у Николая Десятниченко. По словам Скойбеды, опубликованную объяснительную она получила не в гимназии.

"Действительно, проводится доследственная проверка по заявлению директора гимназии. Сейчас уже можно говорить о том, что состава преступления в действиях журналистки нет", — заявил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по ЯНАО.

Осенью 2017 года Десятниченко рассказал в бундестаге о немецком солдате-участнике Сталинградской битвы. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Запись выступления подростка вызвала в России бурную дискуссию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "экзальтированная травля" школьника совершенно непонятна, неправильно обвинять его в пропаганде нацизма.