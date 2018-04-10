Российских космонавтов планируют научить управлять вертолетами

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) намерен ввести в летную подготовку членов российского отряда космонавтов обучение полету на вертолетах, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.

В настоящее время российские космонавты перед полетом в космос проходят курс летной подготовки на учебно-тренировочных самолетах Л-39.

"Мы понимаем, что напрямую опыт пилотирования самолета в космосе не пригодится. Более востребованным может оказаться управление вертолетной техникой. Если мы планируем посадки на другие небесные тела, ту же Луну, Марс, то спуск и посадка будут происходить не по-самолетному, а вертикально. В этой связи мы подумываем о том, чтобы добавить в программу летной подготовки космонавтов тренировки на вертолетах", — рассказал он.

По словам Власова, речь идет о покупке легких вертолетов типа "Робинсона", а также такой техники как Ка-226 и "Ансат". "Хотелось бы давать космонавтам разнообразную вертолетную подготовку, и сейчас мы рассматриваем, какие из перечисленных типов будут предпочтительны", — сообщил начальник ЦПК.