Исследование: траты россиян в марте выросли по сравнению с февралем

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Расходы россиян в марте выросли по сравнению с февралем из-за трат на подарки к 8 Марта, при этом средний чек при походах в магазин не увеличился, но самих походов стало больше, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Общие повседневные расходы россиян в марте показали традиционный уверенный рост по сравнению с предыдущим месяцем, так, относительно февраля повседневные траты россиян увеличились на 10,8%, что несопоставимо выше месячной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3%", — говорится в исследовании.

"Годовой же рост индекса потребительской активности на 3,6% также превзошел размер накопленной за год инфляции в 2,4%. Мартовский рост повседневных расходов традиционно объясняется покупкой подарков к 8 Марта и дополнительных продуктов и деликатесов к праздничному столу", — добавляет холдинг.

Исследование домохозяйств Romir Scan Panel основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Привычно больше и чаще

Несмотря на то, что в этом году на март пришлась основная часть Великого Поста, хоть и доля россиян, которые придерживаются ограничений в еде в этот период, не велика, роста цен на плодоовощную продукцию и яйца никто не отменял.

"Стоит также отметить, что в марте, судя по всему, россияне увеличили частоту походов в магазины, в целях экономии они начали посещать большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений, что в итоге при неизменном среднем чеке привело к общему увеличению ежедневных расходов", — говорится в исследовании. "В марте традиционно покупаются подарки к 8 Марта, а также дополнительные продукты и деликатесы к праздничному столу", — добавляют там.

Таким образом, благодаря ощутимому номинальному росту и реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы россиян по итогам марта улучшили свои показатели. Они уступили объему расходов 2013, 2015 и 2016 годов, но оказались выше показателей 2012, 2014 и 2017 годов.

"Ромир" отмечает, что мартовский рост повседневных расходов не новость. "Из года в год этот тренд повторяется. В этом же году рост ежедневных трат оказался даже чуть интенсивнее, чем в предыдущие годы, когда прибавка фиксировалась в среднем на уровне 9%", — отмечается в тексте.

Не стоит также забывать о том, что март значительно длиннее февраля, с которым производится сравнение, поэтому и шансы потратиться за дополнительные три дня месяца у россиян возрастают.

Доля затрат на продуктовые категории в общей корзине затрат в марте немного выросла по сравнению с февралем и составила 54% против 53% месяцем ранее.

По городам и весям

Активнее всего в марте повседневные расходы росли в Сибири и на Дальнем Востоке – на 17,3%. Рост затрат выше среднего также продемонстрировали жители Северо-Западного региона — на 11,4% и Приволжского округа — на 11%. На юге страны расходы выросли на 9,2%, в Центральном округе — на 7,8% и на Урале на 7,5% рост расходов оказался немного ниже, чем в среднем по стране, но все равно значительно превосходящим размеры инфляции.

Годовая же динамика повседневных затрат в различных регионах оказалась разнонаправленной. Так, драйверами роста выступили Сибирь — на 7,3% и Приволжский округ — на 9,1%. Рост выше среднего был зафиксирован на юге страны — на 4,4%. На северо-западе — на 1,5% и в центре — на 0,6% ежедневные траты потребителей оказались скромнее общего показателя по России. А на Урале в годовом выражении динамика расходов вообще ушла в отрицательную зону — на 3,8%.

При этом жители обеих столиц "выступили" синхронно: рост расходов в разрезе месяца в обеих столицах оказался идентичным общим изменениям показателей в соответствующих округах. Так, в Москве повседневные расходы в марте выросли на 7,7% относительно февраля, а в Санкт-Петербурге – на 12,6%. Однако относительно прошлогоднего марта объемы ежедневных трат в обеих столицах сократились: в Москве – на 1,3%, а в северной столице – на 1,4%.

В остальных же миллионниках за месяц расходы жителей увеличились на 12%, а за год – на 0,7%. Наиболее расточительными в марте показали себя потребители городов-полумиллионников. В этом типе городов за месяц расходы выросли на 15,6%, а за год – на 10,9%. А вот жители городов с населением в 100 тысяч человек в марте показали самый скромный рост и относительно февраля — на 4,8%, и по сравнению с мартом прошлого года — на 6,8%.