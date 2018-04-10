РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Исследование: траты россиян в марте выросли по сравнению с февралем

04:5810.04.2018
11242
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фотоДенежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Расходы россиян в марте выросли по сравнению с февралем из-за трат на подарки к 8 Марта, при этом средний чек при походах в магазин не увеличился, но самих походов стало больше, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Социологи выяснили, сколько денег нужно семье для "нормальной жизни"

"Общие повседневные расходы россиян в марте показали традиционный уверенный рост по сравнению с предыдущим месяцем, так, относительно февраля повседневные траты россиян увеличились на 10,8%, что несопоставимо выше месячной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 0,3%", — говорится в исследовании.

"Годовой же рост индекса потребительской активности на 3,6% также превзошел размер накопленной за год инфляции в 2,4%. Мартовский рост повседневных расходов традиционно объясняется покупкой подарков к 8 Марта и дополнительных продуктов и деликатесов к праздничному столу", — добавляет холдинг.

Исследование домохозяйств Romir Scan Panel основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.

Привычно больше и чаще

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
"Ромир": объем "свободных денег" у россиян достиг максимума с 2008 года
Несмотря на то, что в этом году на март пришлась основная часть Великого Поста, хоть и доля россиян, которые придерживаются ограничений в еде в этот период, не велика, роста цен на плодоовощную продукцию и яйца никто не отменял.

"Стоит также отметить, что в марте, судя по всему, россияне увеличили частоту походов в магазины, в целях экономии они начали посещать большее количество торговых точек в поисках наиболее выгодных предложений, что в итоге при неизменном среднем чеке привело к общему увеличению ежедневных расходов", — говорится в исследовании. "В марте традиционно покупаются подарки к 8 Марта, а также дополнительные продукты и деликатесы к праздничному столу", — добавляют там.

Таким образом, благодаря ощутимому номинальному росту и реальные, то есть "очищенные" от инфляции, расходы россиян по итогам марта улучшили свои показатели. Они уступили объему расходов 2013, 2015 и 2016 годов, но оказались выше показателей 2012, 2014 и 2017 годов.

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эксперты отметили рост среднего чека россиян в феврале
"Ромир" отмечает, что мартовский рост повседневных расходов не новость. "Из года в год этот тренд повторяется. В этом же году рост ежедневных трат оказался даже чуть интенсивнее, чем в предыдущие годы, когда прибавка фиксировалась в среднем на уровне 9%", — отмечается в тексте.

Не стоит также забывать о том, что март значительно длиннее февраля, с которым производится сравнение, поэтому и шансы потратиться за дополнительные три дня месяца у россиян возрастают.

Доля затрат на продуктовые категории в общей корзине затрат в марте немного выросла по сравнению с февралем и составила 54% против 53% месяцем ранее.

По городам и весям

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Объем "свободных денег" россиян в 2017 году достиг максимума за десять лет
Активнее всего в марте повседневные расходы росли в Сибири и на Дальнем Востоке – на 17,3%. Рост затрат выше среднего также продемонстрировали жители Северо-Западного региона — на 11,4% и Приволжского округа — на 11%. На юге страны расходы выросли на 9,2%, в Центральном округе — на 7,8% и на Урале на 7,5% рост расходов оказался немного ниже, чем в среднем по стране, но все равно значительно превосходящим размеры инфляции.

Годовая же динамика повседневных затрат в различных регионах оказалась разнонаправленной. Так, драйверами роста выступили Сибирь — на 7,3% и Приволжский округ — на 9,1%. Рост выше среднего был зафиксирован на юге страны — на 4,4%. На северо-западе — на 1,5% и в центре — на 0,6% ежедневные траты потребителей оказались скромнее общего показателя по России. А на Урале в годовом выражении динамика расходов вообще ушла в отрицательную зону — на 3,8%.

Покупательница у камеры хранения в магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
"Ромир": личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную
При этом жители обеих столиц "выступили" синхронно: рост расходов в разрезе месяца в обеих столицах оказался идентичным общим изменениям показателей в соответствующих округах. Так, в Москве повседневные расходы в марте выросли на 7,7% относительно февраля, а в Санкт-Петербурге – на 12,6%. Однако относительно прошлогоднего марта объемы ежедневных трат в обеих столицах сократились: в Москве – на 1,3%, а в северной столице – на 1,4%.

В остальных же миллионниках за месяц расходы жителей увеличились на 12%, а за год – на 0,7%. Наиболее расточительными в марте показали себя потребители городов-полумиллионников. В этом типе городов за месяц расходы выросли на 15,6%, а за год – на 10,9%. А вот жители городов с населением в 100 тысяч человек в марте показали самый скромный рост и относительно февраля — на 4,8%, и по сравнению с мартом прошлого года — на 6,8%.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Alexander Borisovdo
В Феврале 28 дней а Марте 31!
05:10
10.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена