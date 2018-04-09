Минобрнауки намерено учитывать ЕГЭ при выдаче золотых медалей с нового года

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министерство образования и науки РФ предлагает учитывать результаты ЕГЭ при выдаче школьных аттестатов аттестатов с отличием уже с нового учебного года (2018 — 2019г), соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, чтобы получить аттестат с отличием, выпускник должен набрать не менее 70 баллов по двум сдаваемым дисциплинам. В случае, если выпускник сдавал ЕГЭ только по обязательным предметам, он должен набрать не менее 75 баллов по русскому языку и 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева подчеркнула, что эта мера является не новшеством, а своевременным упорядочиванием системы выдачи медалей. Также отмечала в интервью РИА Новости, что 40% призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30% выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.