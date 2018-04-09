Фетисова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хоккеист Вячеслав Фетисов (ЕР) стал кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, говорится в указе президента РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник.

"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" Фетисова Вячеслава Александровича — первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи", — говорится в тексте указа.