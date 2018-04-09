Татарстан и InterHealth обсудили инвестпроект в области медицины

КАЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Татарстан и саудовская компания InterHealth рассмотрят вопросы совместной реализации в Казани проекта инновационного научно-образовательного центра и подготовки высококвалифицированных специалистов медицины с международной аккредитацией, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Объединённых Арабских Эмиратах с рабочим визитом, в рамках которого принимает участие в VIII Eжегодном инвестиционном форуме (Annual Investment Meeting 2017), встречается с представителями правительства и деловыми кругами ОАЭ. В частности? состоялись встречи главы Татарстана с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай Шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом Аль Мансури, руководителями крупных компаний этого государства и других стран.

"В рамках форума состоялась встреча с исполнительным директором саудовской компании InterHealth Эмадом Абулазизом Эль-Дукайром. Компания заинтересована вопросами сотрудничества по созданию инновационных научно-образовательных медицинских центров и подготовкой высококвалифицированных специалистов в отрасли медицины, имеющих международную аккредитацию", — говорится в сообщении.

По итогам встречи президент Татарстана поручил министру здравоохранения республики Марату Садыкову и ректору Казанского государственного медицинского университета Алексею Созинову подробно изучить данный инвестпроект и подготовить предложения по его реализации в Казани.

Как отмечается, в ходе встречи с министром экономики ОАЭ Султаном Аль Мансури президент Татарстана особо подчеркнул, что ОАЭ – один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. "Правительства и деловые круги наших стран прилагают усилия по расширению сотрудничества в различных сферах. Татарстан готов активно участвовать в данных процессах на региональном уровне. Объединенные Арабские Эмираты – наш ведущий партнер в регионе", — отметил Минниханов.

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