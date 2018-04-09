Татарстан и InterHealth обсудили инвестпроект в области медицины

КАЗАНЬ, 9 апр — РИА Новости. Татарстан и саудовская компания InterHealth рассмотрят вопросы совместной реализации в Казани проекта инновационного научно-образовательного центра и подготовки высококвалифицированных специалистов медицины с международной аккредитацией, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"В рамках форума состоялась встреча с исполнительным директором саудовской компании InterHealth Эмадом Абулазизом Эль-Дукайром. Компания заинтересована вопросами сотрудничества по созданию инновационных научно-образовательных медицинских центров и подготовкой высококвалифицированных специалистов в отрасли медицины, имеющих международную аккредитацию", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе встречи с министром экономики ОАЭ Султаном Аль Мансури президент Татарстана особо подчеркнул, что ОАЭ – один из наиболее привлекательных партнеров для развития экономических контактов. "Правительства и деловые круги наших стран прилагают усилия по расширению сотрудничества в различных сферах. Татарстан готов активно участвовать в данных процессах на региональном уровне. Объединенные Арабские Эмираты – наш ведущий партнер в регионе", — отметил Минниханов.
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