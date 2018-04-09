Эпидпорог по гриппу и ОРВИ по-прежнему превышен в центральной России

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался превышен в первую неделю апреля в ряде регионов центральной части России на 18,5 — 35%, сообщают региональные управления Роспотребнадзора.

Две недели назад заболеваемость гриппом и ОРВИ в областях центра России превышала эпидпорог на 10-67%, неделю назад эпидпорог был превышен на 17,9% — 78,7%. По итогам прошлой недели заболеваемость гриппом и ОРВИ в областях Центрального федерального округа снизилась, однако эпидпороги в регионах по-прежнему превышены.

Владимирская область



Во Владимирской области со 2 по 8 апреля гриппом и ОРВИ заболели 13983 человек, в том числе 8176 детей.

"Показатель заболеваемости 100,6 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидпорога на 35,3%. Среди детей в возрастной группе от 0-2 лет эпидпорог не превышен, от 3-6 лет — на 20,6%, от 7-14 лет — на 20% и от 15 и старше — на 48,2%", — информирует региональное управление Роспотребнадзора.

В самом Владимире заболели 4095 человек, среди них 1010 – детей. Превышение недельного эпидпорога составило 12,8%.

Превышение среднеобластного показателя заболеваемости отмечается в шести административных территориях области, в том числе в Муромском районе — 162,9%, в Меленковском районе – 162,6%, в Киржачском районе – 126,8%, во Владимире – 114,1%.

Воронежская область



В Воронежской области общее количество заболевших за прошлую неделю снизилось на 16%, в Воронеже – на 15,8%.

"За прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе выше эпидемического порога на 26,9%, в Воронеже – на 20,4%", — информирует департамент здравоохранения региона.

Ивановская область



"На территории Ивановской области на 14-й неделе 2018 года показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению на 18,48% выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года", — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По его данным, за прошлую неделю заболели 9372 человека. Показатель заболеваемости выше уровня эпидемического порога зарегистрирован среди взрослого населения — на 20,49%, среди детей от трех до шести лет — на 14,47%, и от семи до 14-и лет – на 1,24%.

"В городе Иваново на 14-й неделе зарегистрировано 4917 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года, на 13,07%", — отмечают санврачи.

Превышение порогового показателя заболеваемости в городе отмечено в возрастных группах до двух лет — на 8,96%, от трех до шести лет – на 12,58%.

Калужская область



Всего за прошлую неделю в Калужской области зарегистрировано 9428 случаев ОРВИ и 81 случай гриппа. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах на 10-20%. Госпитализированы были с респираторными инфекциями и гриппом 104 человека.

"Областной показатель заболеваемости по совокупному населению превысил пороговые значения на 19,5%, что значительно меньше, чем на предыдущей неделе (+78,7%) и составил 93,7 на 10 тысяч населения", — информирует управление Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость выше пороговых показателей только у взрослых — на 17,3%, во всех возрастных детских группах она ниже — на 15-44%.

В Калуге зарегистрировано 4857 случаев ОРВИ и 31 случай гриппа. Показатель заболеваемости по совокупному населению в областном центре превысил эпидемический порог на 39,1%. Пороговые показатели превышены во всех возрастных группах на 18-34%, кроме школьников, у которых заболеваемость на 47,7% ниже эпидпорога.

Липецкая область



В Липецкой области за прошлую неделю было зарегистрировано 7975 случаев ОРВИ и гриппа (гриппа — 130 случаев). Как отмечают санврачи, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость совокупного населения снизилась на 13,1%, но эпидпорог по-прежнему превышен. Среди заболевших 64,1% составили дети до 14 лет.

В регионе полностью приостановлен учебный процесс в 16 школах — в Грязинском, Лебедянском, Чаплыгинском районах. Также приостановлены занятия в 26 классах 12 школ области.

В самом Липецке зарегистрировано 5615 случаев ОРВИ и гриппа (70,4% всех случаев по области), уровень эпидпорога также превышен. В городе продолжаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Тульская область



В Тульской области за прошлую неделю зарегистрировано 10146 случаев гриппа и ОРВИ. Гриппом заболели 150 человек.

"Показатель заболеваемости 67,7 на 10 тысяч населения, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 21% и выше эпидемического порога на 22%. Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога на 10-16%, среди взрослых превышение порога сохраняется", — информирует управление Роспотребнадзора по региону.

В самой Туле за неделю зарегистрировано 4803 случая заболеваний, что ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 28%, но выше порога на 27,6%. Среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога, среди взрослых порог превышен.

Из-за высокой заболеваемости на прошедшей неделе полностью на карантин ушли два детских сада, а также пять групп двух детских садов.