В ОП рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются многодетные семьи

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Многодетные семьи России жалуются на сложности с получением льгот, в частности, есть проблемы с бесплатной выдачей лекарств для детей до 6 лет и бесплатным обеспечением школьной формой, заявляет Общественная палата РФ по итогам всероссийского интернет-опроса.

В исследовании уровня социальной поддержки многодетных семей, которое инициировала палата, участвовали 3000 многодетных семей из 53 регионов РФ.

"В наибольшей степени многодетные семьи не удовлетворены качеством и доступностью следующих мер государственной поддержки: право на бесплатную выдачу лекарств для детей в возрасте до 6 лет; право на бесплатное обеспечение школьной формой; предоставляемые скидки на оплату услуг ЖКХ", — говорится в итогах исследования, опубликованных палатой на сайте ОП РФ.

Как сообщает палата, по данным опроса, 49% респондентов заявили, что не имеют никакой скидки на оплату услуг ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети до шести лет, пользуются правом на бесплатные лекарства, 18% семей с детьми дошкольного возраста до трех лет сталкиваются с проблемами при получении права первоочередного приема детей в детские сады, 25% многодетных семей не знают о наличии такой льготы, как бесплатное питание в школе, 83% многодетных семей не пользуются правом на бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок, более того — многие просто не знают о такой льготе.

"Наибольшие затруднения у многодетных семей вызывает получение земельных участков и жилья по причине больших очередей (ожидание в очереди исчисляется годами)", — отмечается в результатах исследования.