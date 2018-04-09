Московские власти возобновят благоустройство парка "Ходынское поле"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Благоустройство парка "Ходынское поле" на северо-западе Москвы, где планируется создать пруд с островом, яблоневый сад и холмы со смотровыми площадками, будет продолжено в этом году, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В этом году работы будут проходить на бывшем пустыре площадью 6,4 гектара, а общая площадь составит 25,5 гектара, пояснили в пресс-службе. Пустырь разместится между Ходынским бульваром и территорией, где когда-то пролегала взлётно-посадочная полоса бывшего Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе.

"Концепция благоустройства парка была разработана с учетом пожеланий москвичей. Здесь обустроят искусственные холмы со смотровыми площадками, пруд с островом, благоустроенной набережной и удобными спусками к воде", — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводят в пресс-службе.

По его словам, на берегах пруда разобьют цветники, а над водой обустроят удобные мостики. Для юных посетителей парка на набережной появится детская площадка с безопасным резиновым покрытием. В парке высадят яблоневый сад с пешеходным бульваром, там же обустроят сухой фонтан.

Кроме того, по всему парку пройдет велодорожка протяженностью 2,5 километра и велопарковки. Для любителей спорта построят площадки для воркаута, паркура и игры в волейбол, тренажерный комплекс для пожилых людей, два теннисных корта, дорожку для бега с резиновым покрытием и скейт-парк.

Зимой в парке планируется прокладывать лыжные трассы и строить горки для катания на ватрушках.

"По всему парку установят дополнительные опоры освещения. Летом художественная подсветка будет оформлена в теплых тонах, а зимой – в холодных", — добавил Бирюков.

Растительность в новом парке станет разнообразнее – в дополнение к уже растущим видам деревьев там высадят дубы и каштаны, а в цветниках можно будет увидеть розы и клевер. Несколько участков засеют злаковыми культурами.

Как напомнили в комплексе городского хозяйства, в прошлом году в столице было благоустроено 113 зеленых зон. Среди них парк "Академический", "Сад будущего", а также площадь Юности в Зеленограде. Концепции преобразования этих территорий выбирали горожане в рамках общественных обсуждений и голосования на проекте "Активный гражданин". В этом году откроется еще 10 обновленных парков культуры и отдыха.