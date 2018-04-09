Голодец назвала наиболее частые причины инвалидности у детей

ГОРКИ, 9 апр — РИА Новости. Первое место среди детских заболеваний, по которым устанавливается инвалидность, стали занимать психические расстройства и расстройства поведения, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
По ее словам, данный факт требует изменения работы всей системы признания недееспособности детей, экспертизы и реабилитации.
В конце марта Медведев подписал постановление об изменении правил признания людей инвалидами. В понедельник он сообщил, что эти изменения связаны с необходимостью расширения перечня заболеваний, а также упрощения процедуры установления инвалидности.