Ивановская область и Почта России расширят сферы сотрудничества

ИВАНОВО, 9 апр — РИА Новости. Соглашение о взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории Ивановской области подписали врио губернатора региона Станислав Воскресенский и генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Соглашение предполагает, в том числе, повышение доступности почтовой связи, особенно в отдаленных населенных пунктах и сельской местности, внедрение и развитие социально значимых услуг почтовой связи, продвижение новых, в том числе высокотехнологичных услуг", — сказал собеседник агентства.

По данным Подгузова, в текущем году в Ивановской области планируется отремонтировать 30 отделений почтовой связи, 16 из них будут отремонтированы с учетом требований программы "Доступная среда". "Одновременно с этим продолжится расширение присутствия "Почта Банка": открытие банковских окон запланировано в 18 отделениях почтовой связи", — сказал представитель "Почты России".

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский подчеркнул необходимость увеличения заработных плат работников почтовой связи. Он отметил, что это возможно, в том числе за счет внедрения новых услуг, предлагаемых отделениями почты России.

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