Школьников призвали использовать официальные источники при подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Рособрнадзор призвал школьников при подготовке к выпускным экзаменам пользоваться только официальными источниками, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что тренировочные ресурсы и пособия авторов, не имеющие отношения к Рособрнадзору и Федеральному институту педагогических измерений, не гарантируют наличия в них достоверной информации о том, какие задания могут встретиться выпускникам на ЕГЭ.
Кроме того, как уточнили в Рособрнадзоре, сведения о проведении экзаменов в конкретном регионе можно найти на информационных ресурсах региональных органов управления образованием.
Информация о содержании контрольных измерительных материалов выпускных экзаменов и о том, какие задания могут встретиться на экзамене по конкретному предмету, содержится на сайте разработчиков экзаменационных материалов – Федерального института педагогических измерений.