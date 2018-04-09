Школьников призвали использовать официальные источники при подготовке к ЕГЭ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Рособрнадзор призвал школьников при подготовке к выпускным экзаменам пользоваться только официальными источниками, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки призывает будущих участников ЕГЭ (единого государственного экзамена) и ОГЭ (основного государственного экзамена) при подготовке к экзаменам пользоваться только официальными источниками информации", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что тренировочные ресурсы и пособия авторов, не имеющие отношения к Рособрнадзору и Федеральному институту педагогических измерений, не гарантируют наличия в них достоверной информации о том, какие задания могут встретиться выпускникам на ЕГЭ.

Так, ознакомиться с порядком проведения ЕГЭ, расписанием, сроками выдачи результатов, найти ответы на часто задаваемые вопросы можно на сайте Рособрнадзора и официальном информационном портале единого государственного экзамена. Аналогичная информация для выпускников 9 классов размещена на официальном информационном портале ГИА-9.

Кроме того, как уточнили в Рособрнадзоре, сведения о проведении экзаменов в конкретном регионе можно найти на информационных ресурсах региональных органов управления образованием.

Информация о содержании контрольных измерительных материалов выпускных экзаменов и о том, какие задания могут встретиться на экзамене по конкретному предмету, содержится на сайте разработчиков экзаменационных материалов – Федерального института педагогических измерений.