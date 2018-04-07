Роспотребнадзор проверил состояние озера Иртяш в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не выявило загрязняющих веществ в озере Иртяш города Озерск, сообщается в субботу на сайте управления.

Как сообщала пресс-служба администрации Озерска, в пятницу представители МУП "Кыштымводоканал" заявили, что на очистных сооружениях Кыштыма (город Озерск находится вблизи Кыштыма) обнаружено значительное превышение допустимых концентраций полихлорированных дифенилов. В Кыштыме определен источник появления данных веществ в сточных водах. Но проведенные анализы озера Иртяш, питьевого источника Озерска, показали, что содержание хлора в водоеме не превышено.

"В пятницу проведен отбор двух проб воды: открытого водоема озера Иртяш и сточной воды после сооружений канализации. Пробы доставлены для исследования на показатели галогеносодержащие соединения полихлорированные бифенилы в "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Согласно полученным результатам лабораторных исследований от 7 апреля, содержание … полихлорированных бифенилов в воде озера Иртяш соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении.

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Управление уточняет, что сброс очищенных сточных вод после очистных сооружений канализации осуществляется в озеро Сазоново возле города Кыштым, имеющее сообщение с озером Иртяш через состоящую из каскада озер и болот систему.

Расстояние от сброса сточных вод до питьевого водозабора Озерска на озере Иртяш составляет 17 километров, добавляется в сообщении.

По данным управления регионального Роспотребнадзора, специалисты "Водоканала" Кыштыма зафиксировали гибель микроорганизмов на иловых отложениях, также исследования, проведенные по запросу "Водоканала", показали превышение ПДК полихлорированных бифенилов в сточных водах.