Роспотребнадзор проверил состояние озера Иртяш в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 7 апр – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не выявило загрязняющих веществ в озере Иртяш города Озерск, сообщается в субботу на сайте управления.
"В пятницу проведен отбор двух проб воды: открытого водоема озера Иртяш и сточной воды после сооружений канализации. Пробы доставлены для исследования на показатели галогеносодержащие соединения полихлорированные бифенилы в "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Согласно полученным результатам лабораторных исследований от 7 апреля, содержание … полихлорированных бифенилов в воде озера Иртяш соответствует гигиеническим нормативам", — говорится в сообщении.
15.9%Проблем не вижу, у нас чистый воздух
27.8%Возможно есть проблемы, но я не обладаю достаточной информацией
29.9%В моем городе много промышленных предприятий, которые загрязняют атмосферу
26.4%Я живу в мегаполисе, приходится мириться с неизбежными проблемами
Расстояние от сброса сточных вод до питьевого водозабора Озерска на озере Иртяш составляет 17 километров, добавляется в сообщении.
По данным управления регионального Роспотребнадзора, специалисты "Водоканала" Кыштыма зафиксировали гибель микроорганизмов на иловых отложениях, также исследования, проведенные по запросу "Водоканала", показали превышение ПДК полихлорированных бифенилов в сточных водах.