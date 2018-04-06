МЧС проверило 8,5 тысяч объектов массового пребывания людей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Более 8,5 тысячи объектов массового пребывания людей и торговли проверены на пожарную безопасность, сообщается на сайте МЧС РФ.
"Специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 8,5 тысяч объектов с массовым пребывание людей и торговли. Это составляет 50% от общего количества запланированных к проверке объектов (более 14,5 тысяч)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в список проверок попали торговые и торгово-развлекательные комплексы, музеи, галереи, библиотеки, магазины, рестораны, гостиницы, больницы, выставочные и спортивные комплексы, а также концертные залы. Также проверке подлежат другие объекты, где возможно одновременное нахождение от 50 человек, а также помещения площадью от 50 квадратных метров.
"Также по результатам проверки выяснилось, что более чем на двух тысячах объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тысячах объектах материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям", — отметили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены до конца апреля.