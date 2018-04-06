Смоленские Вязьма и Дорогобуж примут участие в конкурсе для малых городов

СМОЛЕНСК, 6 апр — РИА Новости. Два смоленских города — Вязьма и Дорогобуж — намерены принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, сообщил РИА Новости представитель администрации Смоленской области.

По его словам, городские власти готовят соответствующую документацию на конкурс, заявки для участия в котором принимаются до 27 апреля.

Собеседник агентства отметил, что победителям конкурса выделят грантовую поддержку из федерального бюджета в размере от 30 до 100 миллионов рублей, причем полученные средства можно будет направить только на реализацию проекта по созданию комфортной городской среды.

В рамках конкурса в 2018 году будут отобраны порядка 80 победителей со всей страны: 20 — в категории "Исторические поселения", 60 — в категории "Малые города". При этом категория "Малые города" будет разделена на четыре подкатегории, исходя из численности населения, и в каждой будет по 15 победителей. Лучшие в категории "Исторические поселения" получат в среднем на проект по 50 миллионов рублей. Для малых городов, в зависимости от категории, предусмотрено от 30 до 100 миллионов рублей на проект.

Всего правительство РФ выделит на благоустройство малых городов и исторических поселений с населением до 100 тысяч человек 5 миллиардов рублей

Представитель пресс-службы, ссылаясь на мнение специалистов, заявил, что у города воинской славы Вязьмы и моногорода Дорогобуж есть все основания рассчитывать на привлечение дополнительных федеральных денежных средств для решения вопросов благоустройства.

В пресс-службе напомнили, что в области общий объем финансирования программных мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году превысит 247 миллионов рублей, из них 209 миллионов рублей выделяет федеральный бюджета. Средства пойдут на благоустройство дворовых территорий, а также городских парков, скверов и площадей. В обсуждении общественных пространств, подлежащих ремонту, приняли участие порядка 40 тысяч человек, а в рейтинговом голосовании по выборам объектов, которые будут реконструированы в 2018 году, — почти 145 тысяч смолян. В регионе определены 16 мест массового посещения граждан — пешеходные и парковые зоны, скверы, набережные.

"Губернатор Алексей Островский регулярно проводит заседания Межведомственной комиссии, в ходе которых обстоятельно обсуждается ход выполнения работ, ставятся задачи перед муниципалитетами и непосредственными исполнителями. Реализация проекта в регионе осуществляется в самом тесном взаимодействии органов исполнительной и муниципальной власти, в постоянном контакте с жителями и представителями территориального общественного самоуправления, которые почувствовали ответственность за наведение порядка в своих населенных пунктах и их благоустройство", — сказал представитель пресс-службы.

Другие новости региона читайте здесь >>