Путин рассказал о работе по вопросу границ континентального шельфа

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия должна основательно и аргументировано решать вопросы разграничения внешней границы континентального шельфа, твердо отстаивая свои интересы, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

"Важно продолжить последовательную, кропотливую работу по международно-правовому оформлению государственной границы и разграничения морских пространств. В том числе внешние границы континентального шельфа России. Действовать здесь нужно основательно, аргументировано, твердо отстаивая наши национальные интересы", — заявил Путин на заседании Совета безопасности.

Он отметил, что у РФ есть успешный опыт решения подобных задач, обратив внимание на международное признание в 2014 году прав России на часть Охотского моря, которая ранее считалась открытой.