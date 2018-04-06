Росгвардия нашла более 500 нарушений в работе ЧОП, охраняющих ТЦ и школы

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Росгвардия сообщила, что после 930 проверок ЧОПов, охраняющих ТЦ и учебные заведения, нашла 575 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

"В целях предотвращения чрезвычайных происшествий сотрудниками региональных подразделений Росгвардии проводится комплекс мероприятий по выявлению нарушений в указанной сфере", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что за прошедший период "сотрудниками Росгвардии совместно с органами власти на местах проведено 930 проверок, в ходе которых выявлено 575 нарушений. Работа по устранению выявленных нарушений находится на личном контроле руководителей территориальных органов Росгвардии".

В Росгвардии добавили, что "контрольные мероприятия деятельности частных охранных организаций, занимающихся обеспечением безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, продолжаются".