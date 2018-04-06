МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Северный вестибюль и платформу по первому пути станции метро "Кутузовская" Филевской линии в Москве закроют 9 апреля в связи с ремонтом, сообщается на сайте мэра города.

"В понедельник, 9 апреля, изменится режим работы станции "Кутузовская" Филевской линии. Для ремонта закроют северный вестибюль и платформу по первому пути — поезда из центра не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что северный вестибюль планируется открыть в середине мая, а часть платформы — до 1 июня.

"Одновременно противоположная часть платформы станции возобновит работу после ремонта", — подчеркивается в сообщении. Как сообщается, поезда, которые следуют по направлению центра, будут останавливаться здесь для посадки и высадки пассажиров из всех вагонов, кроме первого. Также сохранится пересадка с поездов метро на "Ласточки" МЦК. Добавляется, что для перехода можно воспользоваться южным вестибюлем "Кутузовской".