КРАСНОДАР, 6 апр — РИА Новости. Капитан юстиции, следователь СО МВД России по Лабинскому району Краснодарского края Сергей Букалов специализировался на расследованиях преступлений повышенного уровня сложности, на протяжении 10 лет он нес суточные дежурства, рисковал и практически не виделся с семьёй. Ради своих детей и супруги он принял решение уволиться, однако практически сразу осознал, что жить без риска не может, и вернулся на службу.

День работника следственных органов в России отмечают 6 апреля.

По стопам брата Сергей Букалов решил стать следователем ещё в школе. Однажды он навестил своего брата, который проходил курс молодого бойца перед поступлением в университет МВД.

"Тогда я еще не планировал связывать свою жизнь с силовыми органами, но, увидев оружие и курсантов в форме, загорелся пойти по стопам старшего брата. Очень захотелось тоже носить форму и владеть оружием", — рассказывает Букалов.

Окончив университет МВД Краснодара, будущий следователь поступил на службу в отдел полиции в Лабинске на должность участкового.0

Риск и непредсказуемость

"Мне всегда нравилась работа следователя, я хотел принимать непосредственное участие в раскрытии преступлений. Поэтому спустя полгода службы участковым я перевёлся в следственный отдел", — вспоминает Сергей.

Он поясняет, что хотел расследовать уголовные дела, выдвигать версии для раскрытия преступлений, координировать участников этого процесса.

"Чувствую большую ответственность на себе. Больше всего в работе мне нравятся риск и непредсказуемость", — признаётся Сергей.

Он вспоминает, как однажды ему пришлось задерживать мужчин, совершивших разбойное нападение на банк. Злоумышленники в масках забрали 1,2 миллиона рублей из кассы, после чего скрылись в лесу.

"Мы разбились на группы по три человека и отправились их искать, в моей группе оружие было только у меня. С записи камеры наблюдения мы увидели, что грабители были с предметами, похожими на пистолеты. Когда мы прочесывали лес, кто-то пробежал впереди, раздался хруст веток… Пришлось привести оружие в готовность, чтобы в случае чего предотвратить нападение. В такие моменты не знаешь, чего ожидать, чувствуешь адреналин в крови", — рассказывает следователь.

Ради семьи

Оказалось, что у злоумышленников были пневматические пистолеты, сопротивление они не оказали, понимая, что преимущество не на их стороне, Сергей и его коллеги задержали мужчин, а деньги вернули в банк.

По словам следователя, у него был ненормированный график, суточные дежурства и лишь один выходной в неделю. При крупных происшествиях на службу могли вызвать и в выходной, поэтому если Сергей планировал отдых с семьёй, то уезжал недалеко от работы. Отработав в таком режиме 10 лет, Сергей решил ради своей супруги и маленьких дочерей уйти из органов.

"У меня был сложный период в жизни, семья, двое детей, хотелось больше внимания уделять им, но из-за специфики работы это было невозможно, и я принял решение уйти на "гражданку". Полтора года я проработал в инкассации банка, но затем мне стало скучно. Затосковал по прежнему ритму жизни, риску и адреналину", — признался Букалов.

Он восстановился в следственном отделе в 2017 году. "Родные были не в восторге, но сказали, что готовы смириться, а вот коллеги обрадовались моему возвращению", — говорит Сергей. В настоящее время ему доверено расследование уголовных дел повышенной сложности, имеющих общественный резонанс.

"Видимо, увольнение мне было необходимо, чтобы я осознал своё призвание… Кто-то рожден художником, кто-то — строителем, а я – следователем", — резюмировал Букалов.

Гордость за папу

"Моей старшей дочке 6 лет, она очень гордится тем, что я работаю в полиции, просит, чтобы на мероприятия в детсад к ней приходил только в форме. Не могу ей отказать. Всем своим друзьям рассказывает про меня", — признался следователь.

По его словам, дочь время от времени примеряет фуражку папы, представляет себя следователем и "расследует" уголовные дела.

"Она "ловит" сестру за преступления, та в свою очередь "оказывает сопротивление". Наша младшая уже стала настоящим "преступником-рецидивистом в свои неполные три", — смеётся Букалов, добавляя уже серьезно, что если дочери решат пойти в правоохранительные органы, то он будет их отговаривать.

"Всё-таки для девочек семья должна быть на первом месте. Если бы у меня был сын, который решил бы выбрать себе специальность, связанную с силовыми структурами, я бы его поддержал", — говорит следователь.