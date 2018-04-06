Рособрнадзор рассказал о сдаче ЕГЭ детьми высланных российских дипломатов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Все дети российских дипломатов, обучающиеся в выпускных классах, смогут беспрепятственно сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) за границей или на родине, если их родители вынуждены вернуться в Россию, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада решили выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

"Если родители кого-то из выпускников попали в списки высланных российских дипломатов, то их дети смогут сдать ЕГЭ дома, несмотря на то, что заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля", — заявили агентству в Рособрнадзоре.

Как пояснили в ведомстве, традиционно для выпускников, находящихся на момент окончания школы за пределами России, организуются пункты проведения ЕГЭ в других странах. Как правило, такие экзаменационные пункты открываются на базе школ при посольствах РФ. В 2018 году во время основного периода ЕГЭ за рубежом будет действовать 65 экзаменационных пунктов, расположенных в 49 странах.

"После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии только при наличии уважительных причин и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. Изменение места пребывания участника экзаменов, связанное с высылкой российских дипломатов и их семей, является уважительной причиной. Таким образом, все, кто оказался заложниками данной ситуации, смогут воспользоваться своим правом на участие в экзаменах", — подчеркнули в Рособрнадзоре.

В ведомстве сообщили, что подготовка к основному периоду ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов за рубежом идет в плановом порядке. В марте все экзаменационные пункты за пределами РФ приняли участие в тренировочном мероприятии ЕГЭ по математике профильного уровня с участием выпускников 11 классов.