Петербургские власти запустят скоростной трамвай до Петергофа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на создание и эксплуатацию линии скоростного трамвая от станции метро "Кировский завод" до Петергофа (Петродворцовый район Петербурга), сообщает пресс-служба администрации губернатора. Строительство займет до семи лет.
"Город приступает к основному этапу работы над масштабным инфраструктурным проектом. Скоростная трамвайная линия свяжет со станцией метро крупные жилые микрорайоны и существенно улучшит транспортную ситуацию на юге города. Объем инвестиций составит 14,4 миллиарда рублей. Средства будут вложены партнерами города на основе государственно-частного партнерства", — сказал губернатор Георгий Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.
По словам губернатора, в Петербурге продолжается работа еще по двум проектам перспективных линий легкорельсового трамвая – от станции метро "Южная" до Колпино и от станции метро "Купчино" до поселка Шушары и жилого района "Славянка". "Эти проекты также будут реализованы с привлечением частных инвесторов, что позволит значительно снизить нагрузку на городской бюджет и сохранить его социальную направленность", — сказал Полтавченко.