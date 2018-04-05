СПЧ приветствует оправдание главы карельского "Мемориала"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ приветствует оправдание историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении порнографии, сообщает в четверг сайт СПЧ.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека приветствует оправдание историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу об изготовлении порнографии", — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что президентский СПЧ выступал в защиту Дмитриева и обращался в его поддержку в различные инстанции.

"Сегодня справедливость восторжествовала, и по двум статьям, касающимся порнографической продукции, историк был оправдан", — добавили в совете.

Петрозаводский городской суд в четверг оправдал руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева, которого обвиняли в изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетней приемной дочери.

По версии следствия, Дмитриев в течение нескольких лет фотографировал обнаженную малолетнюю приемную дочь для изготовления порнографии, также он незаконно хранил основную часть одноствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом были внесены изменения.

Дмитриев пробыл под арестом с декабря 2016 года по январь 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде. Гособвинитель просил назначить Дмитриеву девять лет колонии строгого режима. Обвиняемый заявлял, что вину не признает. Сторона защиты ранее сообщала, что отсутствие состава преступления в деле подтверждается результатами двух экспертиз.