МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На телеканале RT состоялась премьера "Шоу Петера Шмейхеля" датского футболиста, вратаря английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании.

В авторской передаче Шмейхель расскажет о подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года и посетит 11 городов, где пройдут матчи турнира.

В первом выпуске Петер Шмейхель побывал в Нижнем Новгороде, где состоятся шесть матчей чемпионата. Там он съездил на стадион "Нижний Новгород", в Нижегородский государственный художественный музей, провел тест-драйв нескольких автомобилей ГАЗ и поучаствовал в мастер-классе по росписи матрешек.

Петер Шмейхель приобрёл мировую известность в составе футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 1991 по 1999 год. Вместе со Шмейхелем клуб пять раз становился чемпионом Английской премьер-лиги, трижды завоевывал Кубок Англии. Петер Шмейхель также является рекордсменом по числу игр, проведённых за национальную сборную Дании (129 матчей), в составе которой он стал чемпионом Европы 1992 года.