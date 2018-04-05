Минобрнауки предложило выдавать золотые медали с учетом результатов ЕГЭ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минобрнауки планирует привязать выдачу золотых медалей школьникам к их результатам сдачи Единого государственного экзамена, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Минобрнауки России разработало проект изменений порядка выдачи медали "За особые успехи в учении", нацеленный на повышение ее значимости и стимулирование учащихся к достижению высоких результатов в процессе обучения. Согласно изменениям, для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов по двум предметам", — говорится в сообщении.

Глава Минобрнауки Ольга Васильева подчеркнула, что эта мера является не новшеством, а своевременным упорядочиванием системы выдачи медалей.

"За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача — возвратить это замечательное явление в нашу жизнь. Мы столкнулись с тем, что значение медали как отражения заслуг ученика в обучении нивелируется, а допускать этого нельзя, эта награда — традиционная для российской школы. На мой взгляд, предлагаемые изменения — большая внутренняя стимуляция для наших школьников учиться хорошо и стремиться к знаниям", — приводятся в сообщении пресс-службы слова Васильевой.

В Минобрнауки отметили, что изменения не коснутся выпускников 2018 года.

Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что выявлены случаи необъективного присуждения школьных медалей выпускникам, о чем были проинформированы региональные министерства.

Васильева отмечала в интервью РИА Новости, что 40 процентов призеров школьных олимпиад не набирают на ЕГЭ по профильному предмету более 60 баллов. Кроме того, по словам министра, 30 процентов выпускников даже не выбирают для сдачи ЕГЭ по предметам, по которым участвуют в олимпиадах. Позже она заявляла, что наличие олимпиадников, не преодолевших нижний порог ЕГЭ по этим же предметам, говорит о коррупционной составляющей в ходе проведения олимпиад.