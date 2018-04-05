РБК и "Коммерсант" раскрыли подробности недавних увольнений журналисток

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Соруководитель объединенной редакции РБК — издания, ранее объявившего об ограничении взаимодействия с Госдумой из-за несогласия с решением в отношении депутата Леонида Слуцкого, — Игорь Тросников рассказал РИА Новости, что в последнее время коллектив покинули две журналистки.
"Разговоры о расставании мы начали вести Марией Макутиной еще несколько месяцев назад. С бойкотом Думы это никак не связано", — сообщил Тросников. По его словам, Вера Холмогорова "действительно приняла решение покинуть РБК недавно".
"В ближайшее время в РБК появится новый журналист, освещающий деятельность парламента. Соответствующее предложение уже сделано и принято", — добавил собеседник агентства.
В свою очередь главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев заявил РИА Новости, что это было решение Нагорных покинуть издание. "Она сама приняла такое решение", — сказал Яковлев, отметив, что увольнение произошло по соглашению сторон.
Слуцкого ранее обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.