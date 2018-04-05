РБК и "Коммерсант" раскрыли подробности недавних увольнений журналисток

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Соруководитель объединенной редакции РБК — издания, ранее объявившего об ограничении взаимодействия с Госдумой из-за несогласия с решением в отношении депутата Леонида Слуцкого, — Игорь Тросников рассказал РИА Новости, что в последнее время коллектив покинули две журналистки.

Ранее некоторые сетевые СМИ сообщили, что РБК покинули два корреспондента, объяснив это тем, что их работа в качестве парламентских корреспондентов якобы осложнилась после объявления бойкота Слуцкому. Также сообщалось, что журналистка "Коммерсанта" Ирина Нагорных покинула издание якобы из-за ультиматума, который был выдвинут после выхода ее последней колонки, в которой она высказалась о скандале вокруг Слуцкого.

"Разговоры о расставании мы начали вести Марией Макутиной еще несколько месяцев назад. С бойкотом Думы это никак не связано", — сообщил Тросников. По его словам, Вера Холмогорова "действительно приняла решение покинуть РБК недавно".

"В ближайшее время в РБК появится новый журналист, освещающий деятельность парламента. Соответствующее предложение уже сделано и принято", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев заявил РИА Новости, что это было решение Нагорных покинуть издание. "Она сама приняла такое решение", — сказал Яковлев, отметив, что увольнение произошло по соглашению сторон.

Слуцкого ранее обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Слуцкий назвал обвинения "поклепом" и отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Комиссия по этике рассмотрела "дело Слуцкого" и не нашла нарушений в поведении депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам. После этого о прекращении работы с Госдумой сообщили телеканалы "Дождь" и RTVI, "Эхо Москвы"; в РБК заявили об отзыве своих журналистов из ГД; "Коммерсант" объявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией ГД по этике. К бойкоту присоединилась Lenta.ru, "Новая газета" и ряд других СМИ. Газета "Ведомости" сообщила, что считает невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме, журналисты не будут общаться с ними лично, но оставляют за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами.