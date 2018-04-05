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Общество

Россияне ждут регулярных сообщений о расследовании пожара в Кемерово

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (892)
17:3705.04.2018
0430
© РИА Новости / Александр ПатринПерейти в фотобанкЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фотоЗдание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считают, что власти должны регулярно информировать население о ходе расследования пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте Фонда "Общественное мнение".

Охранники возле стихийного мемориала из цветов и игрушек в Кемерово. 5 апреля 2018
© Фото : пресс-служба администрации Кемерово
Мемориал у сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" охраняют круглосуточно

Социологи выяснили, что большинство россиян считают необходимым регулярное информирование властями о ходе расследования трагедии в Кемерово. На вопрос "должны или не должны власти регулярно информировать население о том, как идёт расследование обстоятельств пожара в торговом центре в Кемерове?" абсолютное большинство респондентов — 91% дали положительный ответ. Иного мнения придерживается лишь 5% участников опроса, еще 4% затруднились дать ответ.

При этом почти две трети наших соотечественников признались, что внимательно следят за сообщениями о пожаре, "стараясь вникать в детали". На соответствующий вопрос "вы следите или не следите за сообщениями, связанными с пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, и если следите, то как – стараясь вникать в детали или избегая подробностей?" 27% респондентов сказали, что следят, но не вникают в детали. Не следят за сообщениями лишь 6% участников опроса, затруднились ответить 1%.

Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где произошел пожар
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Это конец". Почему десятки людей сгорели заживо в ТЦ в Кемерово

Тех, кто следит за сообщениями о Кемерово или хотя бы слышал о трагедии (отвечали 93% респондентов), социологи просили ответить "хорошо или плохо были организованы работы по оказанию помощи пострадавшим". Позитивный ответ дали 40% опрошенных, 32% сказали, что "плохо", еще 22% затруднились ответить.

Исследователи также предложили участникам опроса озвучить свои варианты того, какие меры можно предпринять, "чтобы предотвратить подобные бедствия в будущем". Почти треть опрошенных сказали, что нужно "усилить контроль, проверки противопожарной безопасности", 11% — "содержать средства пожарной безопасности в исправном состоянии", 10% указали на необходимость бороться с коррупцией, 9% выразили мнение, что "сотрудники должны более ответственно относиться к своим обязанностям".

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© Ruptly
Свечи, цветы и игрушки: в России и за рубежом скорбят по погибшим в Кемерово

Еще 7% предложили "ужесточить наказания виновникам пожаров и нарушителям противопожарной безопасности", другие — "усилить противопожарную защищенность строящихся зданий" (6%), "принимать на работу профессионалов, проводить инструктажи и учения для сотрудников" (5%). Мнение о том, что "люди должны проявлять больше бдительности, соблюдать меры безопасности" высказали 3% россиян. О том, что "нельзя ничего сделать" сказали 8% участников опроса, еще 16% затруднились ответить.

Проверка пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Серебряный дом в Москве. 28 марта 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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После "Зимней вишни": включилась машина федерального возмездия
Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В первые же сутки после трагедии кемеровчане стали приносить цветы, свечи и игрушки к сгоревшему зданию. Народный мемориал во время рабочих визитов в Кемерово посетили представители и руководители федеральных ведомств. Президент РФ Владимир Путин также возложил здесь цветы в память о жертвах крупнейшего пожара.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

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