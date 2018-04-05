Большинство россиян ждет публикации причин пожара в Кемерово, показал опрос

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Большинство россиян уверено, что следствию удастся выяснить истинные причины, которые привели к пожару в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" и гибели 64 человек, а также в том, что результаты расследования будут обнародованы, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение".

Социологи выяснили, что большинство россиян уверены в том, что следствию удастся выяснить истинные причины трагедии в Кемерово, и они станут доступны общественности. На вопрос исследователей: "Как вы считаете, Следственный комитет сможет или не сможет выяснить причины произошедшего в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, и если сможет, то результаты этого расследования будут или не будут обнародованы?", позитивные ответы дали 58% респондентов.

Противоположного мнения придерживается 21% участников опроса — они считают, что вне зависимости от того, доведут ли следователи дело до конца, результаты не будут опубликованы. Скептиков, которые не верят даже в то, что СК выяснит эти причины, еще меньше — всего 10%.

Опрос также показал, что чуть менее двух третей, 61%, респондентов считает, что после кемеровской трагедии ситуация с противопожарной безопасностью в стране улучшится. Противоположный ответ на вопрос: "После трагедии в Кемерово общая ситуация с противопожарной безопасностью в торговых и развлекательных центрах улучшится или не улучшится?", дали 31% участников опроса, еще 7% затруднились ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.