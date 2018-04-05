Единороссы внесли в Госдуму законопроект, уточняющий права подозреваемых

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Боженов и Эрнест Валеев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает по определению суда или прокурора допускать до подозреваемого одного из близких его родственников наряду с адвокатом, следует из электронной базы данных Госдумы.

Сегодня, согласно части 2 статьи 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, по определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При этом "нет ни слова о таком праве подозреваемому", отмечается в пояснительной записке законопроекта.

"Таким образом, законодатель предусмотрел осматриваемое право для обвиняемого, а для подозреваемого — нет, что привело к нарушению положений ч. 2 ст. 19 конституции Российской Федерации", — сообщается в документах.

Авторы инициативы подчеркивают, что в данном проекте они рассматривают не сколько сам статус — "подозреваемый", "обвиняемый", а именно права человека и гражданина, гарантированные конституцией.

"Законопроектом предлагается ввести право подозреваемому — "по определению или постановлению прокурора в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников подозреваемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует подозреваемый", — также говорится в пояснительной записке.