В СР предложили пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов предлагает пересмотреть ценовую политику, а не изобретать новые схемы конкуренции на рынке лекарственных препаратов.

"Сейчас правительством активно обсуждается возможность выхода на фармрынок продуктового ритейла… Думаю, нам необходимо пересмотреть ценовую политику на лекарственные препараты, а не изобретать новые схемы конкуренции", — сказал Миронов в четверг на заседании Госсовета.

Он пояснил, что предлагаемый выход ритейлеров на фармацевтический рынок, с одной стороны, должен принести огромную пользу с точки зрения конкуренции, однако остается нерешенной проблема контрафакта.

"Сейчас доля контрафакта на этом рынке оценивается в 7,4%, что составляет без малого 70 миллиардов рублей, но если ритейлеры получат возможность продавать лекарства, эта доля может существенно вырасти", — уточнил политик.

Он добавил, что цены на лекарственные препараты, неконтролируемые государством, продолжают расти. Например, цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и продающиеся без рецепта, за первое полугодие 2017 года выросли на 7,6%, то есть вдвое быстрее уровня инфляции, отметил Миронов.

Сейчас аптечная сеть в целом расширяется, но аптеки крайне неравномерно распределены по территории страны, а в городах-миллионниках появление новых аптек практически исключено: там есть несколько дискаунтеров и войти на рынок другим крайне сложно, "монополия была и есть", подчеркнул лидер СР.

"Картельные соглашения при получении заказов для государственных и муниципальных нужд на фармацевтическом рынке – более 13% от общего числа выявленных картелей, это второе место после строительства", — добавил он.