В СР предложили пересмотреть ценовую политику на рынке лекарств

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" и руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов предлагает пересмотреть ценовую политику, а не изобретать новые схемы конкуренции на рынке лекарственных препаратов.
Он пояснил, что предлагаемый выход ритейлеров на фармацевтический рынок, с одной стороны, должен принести огромную пользу с точки зрения конкуренции, однако остается нерешенной проблема контрафакта.
Он добавил, что цены на лекарственные препараты, неконтролируемые государством, продолжают расти. Например, цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно необходимых и продающиеся без рецепта, за первое полугодие 2017 года выросли на 7,6%, то есть вдвое быстрее уровня инфляции, отметил Миронов.
"Картельные соглашения при получении заказов для государственных и муниципальных нужд на фармацевтическом рынке – более 13% от общего числа выявленных картелей, это второе место после строительства", — добавил он.