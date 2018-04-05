Жириновский назвал основное преимущество ЕГЭ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский указал на преимущество единого государственного экзамена (ЕГЭ) перед традиционными вступительными экзаменами в вуз, которые, по мнению парламентария, повышают риски коррупционных схем.

Ранее глава Российской академии наук Александр Сергеев сообщил РИА Новости, что на возможной ближайшей встрече с президентом России Владимиром Путиным хотел бы обсудить вопрос совершенствования системы оценки знаний российских школьников таким образом, чтобы стимулировать их творческие способности и желание заниматься наукой. По его мнению, нынешняя система ЕГЭ этого не обеспечивает. В то же время Сергеев отметил, что не является сторонником немедленной отмены ЕГЭ в его нынешнем виде.

"Поднимается волна вернуться к старому методу. Давайте эксперимент сделаем в этом году — в один вуз примем по ЕГЭ, а в другой давайте восстановим вступительные экзамены. И где будут лучше учиться? Понятно, что коррупция будет там, где будут вступительные экзамены, там появится "телефонное право", и из провинции молодежь не сможет приехать", — заявил Жириновский на Госсовете по развитию конкуренции.

В ходе предвыборной кампании Жириновский, будучи кандидатом в президенты, предлагал отменить ЕГЭ и принимать в вузы "всех, кто хочет учиться", без каких-либо вступительных экзаменов.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.