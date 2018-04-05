На участие в конкурсе "Мисс Россия-2018" поступило около 70 тысяч заявок

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 70 тысяч девушек изъявили желание принять участие в национальном конкурсе "Мисс Россия-2018", в финал вышли 50 участниц, рассказала на пресс-конференции в четверг гендиректор смотра Лариса Тихонова.

Финал конкурса в этом году состоится 14 апреля в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Традиционно он будет состоять из трех этапов. В качестве ведущих выступят финалистка конкурса "Мисс Россия-2007" Вера Красова и радиоведущий Максим Привалов.

"Около 70 тысяч заявок поступило на участие в конкурсе… Финал будет посвящен искусству, красоте в искусстве, современному искусству. Надеемся, что новый формат заинтересует зрителей. У нас есть 50 конкурсанток, которые принимают участие в финале", — сказала Тихонова.

Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул "Мисс Россия-2017" весной прошлого года. Эта победа дала девушке возможность принять участие в международном конкурсе "Мисс Мира".