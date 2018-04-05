Корона "Мисс России" в новом дизайне стоит не менее миллиона долларов

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Обновленная корона, которую вручат победительнице конкурса красоты "Мисс Россия"-2018, стоит не меньше миллиона долларов США, она оформлена драгоценными камнями в цветах российского флага, сообщила на пресс-конференции в четверг гендиректор смотра Лариса Тихонова.
Она уточнила, что корона оформлена в цветах российского флага, а изготовили ее в Италии.
Уроженка Свердловской области Полина Попова завоевала титул "Мисс Россия 2017" весной прошлого года. Эта победа дала девушке возможность принять участие в международном конкурсе "Мисс Мира". Финал смотра в этом году состоится 14 апреля в концертном зале "Барвиха Luxury Village".