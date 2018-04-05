Опрос показал заинтересованность россиян в невозвратных ж/д билетах

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Практически половина россиян, опрошенных Tutu.ru, согласились приобретать железнодорожные билеты по невозвратным тарифам, если экономия при такой покупке составит от 50% стоимости проездных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса путешествий.

Поклонники невозвратных ж/д тарифов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Закон вступит в силу 1 января 2019 года. Сроки технической готовности пока не определены, однако уже сейчас специалисты отмечают, что у каждого поезда будет разница в цене между "возвратным" и "невозвратным" тарифом.

Аналитики Туту.ру опросили путешественников и выяснили, при каких обстоятельствах они бы согласились купить такие билеты. Всего в опросе приняли участие почти 3,8 тысячи человек.

"Ради экономии в половину стоимости билета и более на невозвратные тарифы согласны 49% путешественников. Еще 24% респондентов заявили, что согласились бы купить такие билеты, если бы смогли сэкономить 30-40%, 5% туристов согласятся на невозвратные билеты при экономии от 10% до 20%, и всего 1% — при экономии от 5% до 10%", — сообщили в компании.

Эксперты также отметили, что 8% респондентов заявили, что готовы сделать выбор в пользу невозвратных билетов при любой экономии, а 13% путешественников, наоборот, не станут покупать невозвратные билеты ни при каких обстоятельствах — возможность всегда отказаться от поездки для них важней.

Зарубежный опыт

Параллельно сервис OneTwoTrip проанализировал практику использования невозвратных тарифов европейскими железнодорожными перевозчиками. Для сравнения были выбраны компании SNCF, Trenitalia, Thalys, Scandinavian Rail и Renfe, осуществляющие перевозку на территории Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Норвегии и Нидерландов. В каждом случае аналитики сравнили минимальную стоимость билетов на наиболее популярных у российских путешественников направлениях по возвратному и невозвратным тарифам.

Минимальная разница между невозвратным и полностью возвратным тарифом составила 20%. Настолько билет, который невозможно вернуть, дешевле, к примеру, на маршрутах Амстердам — Париж, Париж — Марсель, Ницца — Париж и др. При этом почти на половине из рассмотренных направлений поездка по невозвратному билету будет кратно дешевле, чем по возвратному. В частности, билет на поезд из Рима в Венецию, из Милана в Турин, из Парижа в Лион, из Стокгольма в Гётеборг без возможности вернуть средства в случае отмены поездки будет более чем в три раза дешевле билета по "гибкому" тарифу.

Руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров напомнил, что европейские железнодорожные перевозчики уже давно используют в качестве инструмента стимулирования продаж невозвратные и частично возвратные тарифы.

"Возможность изменения даты поездки и возможность ее отмены с возвращением стоимости — одни из составляющих тарифа, поэтому невозвратные билеты дешевле обычных. Если РЖД пойдут по этому же пути и донесут ценность предложения до пассажиров, то также могут рассчитывать на существенный интерес к нему. Опыт европейских перевозчиков показывает, что внедрение невозвратных тарифов может существенно снизить стоимость билетов. Для РЖД эта задача представляется особенно актуальной на фоне возрастающей конкуренции между железной дорогой и воздушным транспортом", — заметил он.

Эксперты уточняют, что некоторые зарубежные перевозчики вовсе продают только невозвратные билеты или же берут существенную плату за возврат средств.

"По первой схеме работает, в частности, Eurostar. Эта компания позволяет сдавать только билеты бизнес-класса. Второй вариант выбрал немецкий перевозчик Deutsche Bahn. Самый дешевый билет, к примеру, из Берлина в Кельн с отправлением 1 июня стоит 39,9 евро. Пассажир может вернуть его в любой момент, но перевозчик удержит 19 евро — почти половину стоимости билета", — сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что изменения, которые сейчас вносятся в законодательство РФ, предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.