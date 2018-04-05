Опрос показал заинтересованность россиян в невозвратных ж/д билетах

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Практически половина россиян, опрошенных Tutu.ru, согласились приобретать железнодорожные билеты по невозвратным тарифам, если экономия при такой покупке составит от 50% стоимости проездных документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса путешествий.
Поклонники невозвратных ж/д тарифов
Аналитики Туту.ру опросили путешественников и выяснили, при каких обстоятельствах они бы согласились купить такие билеты. Всего в опросе приняли участие почти 3,8 тысячи человек.
Эксперты также отметили, что 8% респондентов заявили, что готовы сделать выбор в пользу невозвратных билетов при любой экономии, а 13% путешественников, наоборот, не станут покупать невозвратные билеты ни при каких обстоятельствах — возможность всегда отказаться от поездки для них важней.
Зарубежный опыт
Минимальная разница между невозвратным и полностью возвратным тарифом составила 20%. Настолько билет, который невозможно вернуть, дешевле, к примеру, на маршрутах Амстердам — Париж, Париж — Марсель, Ницца — Париж и др. При этом почти на половине из рассмотренных направлений поездка по невозвратному билету будет кратно дешевле, чем по возвратному. В частности, билет на поезд из Рима в Венецию, из Милана в Турин, из Парижа в Лион, из Стокгольма в Гётеборг без возможности вернуть средства в случае отмены поездки будет более чем в три раза дешевле билета по "гибкому" тарифу.
"Возможность изменения даты поездки и возможность ее отмены с возвращением стоимости — одни из составляющих тарифа, поэтому невозвратные билеты дешевле обычных. Если РЖД пойдут по этому же пути и донесут ценность предложения до пассажиров, то также могут рассчитывать на существенный интерес к нему. Опыт европейских перевозчиков показывает, что внедрение невозвратных тарифов может существенно снизить стоимость билетов. Для РЖД эта задача представляется особенно актуальной на фоне возрастающей конкуренции между железной дорогой и воздушным транспортом", — заметил он.
Эксперты уточняют, что некоторые зарубежные перевозчики вовсе продают только невозвратные билеты или же берут существенную плату за возврат средств.
Ранее сообщалось, что изменения, которые сейчас вносятся в законодательство РФ, предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи — все эти случаи должны быть подтверждены документами. Он также может сдать билет из-за отмены или задержки поезда.