В Минобрнауки рассказали, сколько школ в стране не подключены к интернету

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Около 2 тысяч российских школ не имеют подключения к интернету, при этом почти в трети всех учебных заведений общего образования нет высокоскоростного интернета, сообщила замминистра образования и науки Татьяна Синюгина на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Говоря о доступности и инфраструктуре нашей сельской школы, конечно, это интернет, это возможности информационные, которые сегодня у нас есть из 42 тысяч школ, которые действуют в Российской Федерации, 13 760 не имеют высокоскоростного интернета… Около 2 тысяч школ у нас не имеют подключения к интернету вообще", — сказала Синюгина.

Она также отметила, что подавляющая часть российских школ без высокоскоростного интернета находится именно в сельской местности.

В связи с этим, по ее мнению, проект "Цифровая школа", в первую очередь, должен быть нацелен на создание равных и доступных условий для детей в сельской местности, что без должного качества интернета сделать будет невозможно.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил запустить новый приоритетный проект "Цифровая школа", который поможет внедрить современные технологии в образовательный процесс.