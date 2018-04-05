Путин призвал власть, общество и бизнес к совместной работе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стоящие перед Россией масштабные задачи требуют совместных усилий власти, общества и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.

"Вы знаете, насколько масштабны задачи, которые стоят перед страной. Они требуют максимально эффективно включиться в их решение, причем включиться всех, и гражданское общество, и бизнес, и органы власти должны вместе работать, и, конечно же, требуются усилия всех субъектов Российской Федерации", — сказала президент в ходе заседания Государственного совета РФ.