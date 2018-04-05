Цивилев продолжает встречаться с родными погибших в "Зимней вишне"

Сергей Цивилев общается с журналистами во время встречи с представителями органов власти и предпринимателями Кемеровской области. 4 апреля 2018

Сергей Цивилев общается с журналистами во время встречи с представителями органов власти и предпринимателями Кемеровской области. 4 апреля 2018

КЕМЕРОВО, 5 апр — РИА Новости. Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев продолжает встречи с родственниками погибших и пострадавших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Ежедневно поводятся проверки безопасности торговых центров, встречи с руководителями федеральных и областных структур. Кроме того, много времени уделяется встрече с родственниками погибших и пострадавших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", — сообщили РИА Новости в администрации Кемеровской области.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.