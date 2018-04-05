Ситуация со свалкой в Волоколамске не помешает местным школам завершить год

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пропуск школьниками Волоколамского района занятий из-за выбросов газа на мусорной свалке не повлияет на выставление итоговой оценки, сказала журналистам министр образования области Марина Захарова.

"Конечную отметку получают не за какой-то определенный период, она выставляется за весь год обучения, даже если кто-то отсутствовал. На выставление оценки и перевод в следующий класс это не влияет",- сказала Захарова.

Она отметила, что детям, которые сейчас получают образование в пансионатах региона, "также будут выставлены оценки… и будут засчитаны при выставлении итоговой оценки за этот год".

Тема работы мусорных полигонов стала широко обсуждаться из-за ситуации в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.