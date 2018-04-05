"Реал" получил кубок как самый социально ответственный футбольный клуб года

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мадридский "Реал" на своем домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" получил награду международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" - "Кубок Девяти ценностей"; участники программы из разных стран единогласно признали его самым социально ответственным футбольным клубом года.

Кубок вручается за приверженность ценностям программы: дружбе, равенству, справедливости, здоровью, миру, преданности, победе, традициям, чести. В предыдущие годы его обладателями становились испанская "Барселона", немецкая "Бавария", сирийская "Аль-Вахда".

Для вручения награды "Реалу" в Мадрид прилетели юные послы программы Никола Постильоне (Италия), Альберт Зиннатов, Тимофей Евcтигнеев (оба — Россия), Эммеке Хеншен (Нидерланды), Пол Пуиг Монтана (Испания).

В 2018 году программа "Футбол для дружбы" объединяет 211 стран и регионов со всего мира. Ее финальные мероприятия пройдут в Москве с 8 по 15 июня и будут приурочены к чемпионату мира по футболу.

"Все участники пройдут подготовку в международном лагере дружбы, где с ними проведут мастер-классы знаменитые футболисты и другие спортсмены, а также спикеры из сферы экологии и защиты окружающей среды. Затем ребята в составе 32 команд примут участие в чемпионате мира по "Футболу для дружбы", а итоги будут подведены на международном детском форуме программы", — рассказал РИА Новости председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

Он также отметил, что все участники программы посетят матч открытия чемпионата мира по футболу, который пройдет 14 июня в Москве- на стадионе "Лужники" сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

"Благодаря особой атмосфере, которую нам удается создать на проекте, все дети, вне зависимости от пола, национальности и физических возможностей могут свободно общаться друг с другом наравне, без каких-либо границ. У юных участников появляется возможность стать единой дружной командой, достигать результатов совместными усилиями. И это по-настоящему важно для нас, ведь "Футбол для дружбы" — это, прежде всего, площадка, которая позволяет сплотить самых разных детей со всего мира и дать им возможность быть услышанными", — подчеркнул Зубков.

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется с 2013 года. Ее участники — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе, с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события "Футбола для дружбы" в рамках международного детского пресс-центра. За пять лет в программе приняли участие более 3,7 тысячи ребят. Общее количество сторонников проекта за пять лет составило более 1,2 миллиона человек. Проект был отмечен 16 международными и российскими премиями в области социальной ответственности и коммуникаций.