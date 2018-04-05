В Челябинске перенесли концерт Эдиты Пьехи из-за болезни певицы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр — РИА Новости. Концерт народной артистки СССР Эдиты Пьехи, который должен был состояться в Челябинске 9 апреля, переносится на май в связи с болезнью певицы, сообщили в четверг организаторы выступления — концертное агентство UralShow.

Как стало известно в среду, Пьеха была госпитализирована с обострением бронхита в Санкт-Петербурге.

"… Было тут же принято решение о переносе (выступления в Челябинске – ред.). Концерт состоится в мае, во Дворце культуры железнодорожников, зрителям не о чем беспокоиться – за ними сохраняются все их купленные билеты. После утверждения даты все желающие смогут также приобрести билеты на концерт Эдиты Пьехи", — говорится в сообщении организаторов.

Пьеха (80 лет) — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР. Лауреат многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов. Обладательница Национальной премии "Овация" в номинации "Живая легенда", ордена "За заслуги перед Отечеством", почетного знака "За заслуги перед Санкт-Петербургом", французского ордена "За укрепление мира искусством" и множества других наград.