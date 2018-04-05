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Общество

"Курорт" для беженцев: как жители Донбасса становятся крымчанами

11:5005.04.2018
(обновлено: 12:18 05.04.2018)
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкПодача документов для получения российского паспорта. Архивное фотоПодача документов для получения российского паспорта. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. Из-за вооруженного конфликта на востоке Украины в отделениях ФМС Крыма образовались небывалые очереди. Причем квот на разрешение оставаться в республике в разы меньше, чем желающих его получить. На сегодняшний день в Крыму иностранцы могут оформить пять правовых статусов: патент, временное убежище, временное проживание, носитель русского языка и вид на жительство. Оформление статуса — непростое испытание, и мошенники этим пользуются.

© РИА Новости / Алена ПоповаПерейти в фотобанкРоссийские паспорта
© РИА Новости / Алена Попова
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Российские паспорта

Письмо президенту

Дончанки Александра, Алена и Татьяна находятся на полуострове уже около четырех лет. Они действовали по-разному. Одна отправила письмо президенту, другая обратилась к нелегальным посредниками, а третья решила просто ждать, соблюдая законы.

Александра Коршунова переехала в Крым летом 2014 года к отцу-россиянину, без проблем поступила в Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, а в 2015-м начала оформлять разрешение на временное проживание. Ей тогда уже исполнилось 18 лет, значит, получить РВП без квоты она не могла. Занималась оформлением два года.

"Очень много бумажной волокиты. Решилась написать президенту Владимиру Путину. Мое обращение рассмотрели, и пришло уведомление о том, что я могу подавать документы на РВП, поскольку мне выделили квоту. Спасибо Российской Федерации за то, что мне все-таки удалось получить свой первый документ, подтверждающий пребывание в стране", — говорит Александра.

На данный момент у студентки украинский паспорт с отметкой о РВП. Следующий шаг — вид на жительство (ВНЖ), а в перспективе — российское гражданство.

© Фото из личного архива Александры КоршуновойАлександра Коршунова
© Фото из личного архива Александры Коршуновой
Александра Коршунова

Помоги себе сам

Татьяна Богданова сейчас получает вид на жительство. Молодая женщина без связей и посторонней помощи смогла легализоваться в Крыму и теперь создала группу в соцсети, чтобы помогать тем, кто столкнулся с проблемами после переезда.

"Мы сюда перебрались всей семьей, не собирались оформлять гражданство. Мы не строили никаких планов, это было спонтанное решение, принятое за один вечер из-за военного положения и обстрелов Донецка. Мы не думали, что конфликт так затянется", — рассказывает Татьяна.

Российский паспорт. Архивное фото
© РИА Новости
Сенатор: Киев боится оттока украинцев в Россию

Все было очень непросто. Во временном убежище отказали. По ее воспоминаниям, его тогда предоставляли единицам. Второе разочарование — отказ работодателей принимать в штат украинцев, хотя системы патентования в Крыму в тот момент еще не было.

Супруги оформили трудовые патенты, а затем — квоту на временное проживание. Благодаря принятому в 2017 году закону об упрощении получения гражданства для украинцев Татьяна быстрее оформит вид на жительство. Ранее она не могла подтвердить отказ от украинского гражданства — Киев такие справки жителям ДНР и ЛНР не выдает. Теперь иностранцам достаточно отправить в миграционную службу России копию заявления об отказе от украинского гражданства, не дожидаясь ответа из консульства или дипломатического представительства Украины.

© Фото из личного архива Татьяны БогдановойТатьяна Богданова
© Фото из личного архива Татьяны Богдановой
Татьяна Богданова

Мошенники не дремлют

Татьяне Богдановой и членам ее семьи довелось столкнуться и с мошенниками. "В Крыму много объявлений от компаний, предлагающих оформить документы под ключ, — говорит она. — Я обращалась в такие организации ради интереса. Знаю случаи, когда делали фальшивые документы, что приводило к депортации. Например, парень физически не мог выехать на территорию Украины, чтобы вклеить новое фото, когда ему исполнилось 25 лет. Он обратился к посредникам, они убедили его, что сами отправятся на Украину и там все сделают. Позже на границе с Украиной российские пограничники выявили подделку".

Некоторые фирмы предлагают фальшивую регистрацию за деньги. Незаконное "ускорение" процесса часто приводит к тому, что потом уже невозможно оформить ни один из статусов. По сведениям МВД, за год городские и районные суды Республики Крым приняли решение о выдворении 137 граждан Украины за различные правонарушения.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание

В интернете компаний, предлагающих посреднические услуги, — бесчисленное множество. Обзвонив ряд организаций, корреспондент РИА Новости Крым лишь однажды услышал четкий ответ.

"У нас есть бесплатная консультация, во время которой мы просматриваем документы клиента. Трудовой патент оформим за 16 тысяч. Если человек хочет получить разрешение на временное проживание, то сначала мы выясняем, есть ли у него основания для этого. Максимальная стоимость услуг за оформление РВП — 28 тысяч рублей", — рассказала администратор одной из крымских компаний.

После вопроса "Законна ли ваша деятельность?" девушка-консультант положила трубку.

Деньги решают все?

Алена (имя изменено) из Ялты рассказала, как познакомилась с посредником, который предложил ей РВП за крупную сумму. Девушка-маркетолог переехала в Крым сразу после его воссоединения с Россией, а когда в 2015-м ввели обязательный трудовой патент для иностранцев, оформила все нужные документы. К слову, сегодня авансовый платеж для иностранных граждан, ведущих трудовую деятельность, — 3,2 тысячи рублей в месяц. То есть в год патент обходится примерно в 38 тысяч рублей. Дополнительно Алена израсходовала 12 тысяч рублей на экзамен по русскому языку, справку от нарколога, медицинское обследование, первоначальный взнос и проезд из Ялты в Симферополь.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Климкин назвал причину бегства сотен тысяч украинцев из страны

Дончанка утверждает, что отстоять все очереди и узаконить свое пребывание в республике работающему человеку сложно из-за нехватки времени: нужно постоянно ездить в Симферополь. В очередях то в одном, то в другом учреждении Алена познакомилась с теми, кто доплачивал за ускоренное оформление. Тут на нее и вышли "специалисты" по миграции, гарантировавшие квоту на РВП за серьезное денежное вознаграждение. Во время беседы с корреспондентом РИА Новости Крым девушка не решилась назвать сумму и только написала на клочке бумаги "156 тысяч рублей". От услуг мошенника Алена отказалась.

"Можно подать документы на статус носителя русского языка, если у тебя есть бабушки, дедушки, мама, папа, рожденные на территории России. Этим я сейчас и занимаюсь. В то же время друзья в Ставрополе и Екатеринбурге оформили эти документы проще", — признается дончанка, которая намерена стать российской гражданкой.

© РИА Новости / Александр ПоготовПерейти в фотобанкМигранты во время экзаменационного тестирования в одном из ростовских центров государственного тестирования иностранных граждан для получения сертификата о трудовой деятельности в России
© РИА Новости / Александр Поготов
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Мигранты во время экзаменационного тестирования в одном из ростовских центров государственного тестирования иностранных граждан для получения сертификата о трудовой деятельности в России

Поблажки для братского народа

Большинство жалоб украинцев, решивших переехать в Крым, связаны с длительностью процедуры получения того или иного статуса иностранца. Переселенцы должны быть к этому готовы: квота на РВП для Крыма в 2018 году, как и в 2017-м, — полторы тысячи человек.

"Всего на территории Республики Крым проживают и зарегистрированы 23,2 тысячи граждан Украины, имеющих разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В 2017 году на миграционный учет поставлены 97,3 тысячи граждан указанной категории", — сообщили в крымском МВД.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на жительство иностранного гражданина

 

Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Опрос: большинство украинцев готовы выехать на заработки в Россию
Кроме того, в прошлом году трудовой патент оформили 11,8 тысячи иностранцев, из них — восемь тысяч граждан Украины. Учитывая сложившуюся ситуацию, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко призвал рассмотреть законопроект об отмене патентов для жителей ДНР и ЛНР, однако пока непонятно, одобрят ли инициативу в Государственной думе.

Уполномоченный по правам человека по Республике Крым Людмила Лубина уверена, что украинцам нужно отменить экзамен по русскому языку для получения патента и других правовых статусов.

"Что касается жителей Донбасса, на них распространяются те же законы, что и на всех украинцев. Я согласна, что для украинцев надо упрощать получение патента и не нужен экзамен по русскому языку. Мы говорим, что мы единый народ, корни у нас одни. Украинцы знают русский язык. Мы формально относимся к этой ситуации", — считает омбудсмен.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВыдача разрешения на временное проживание
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Выдача разрешения на временное проживание

Ранее сообщалось, что доля украинских граждан среди иностранных мигрантов в Крыму составляет 97 процентов. В целом за период военных действий только в Россию выехали более 1,2 миллиона граждан Украины. И это лишь те, кто подал заявления в миграционную службу и желают получить гражданство. В Белоруссии за два последних года статус беженцев предоставили 170 тысячам украинцев.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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