В Приамурье проверят жалобы на отсутствие в продаже льготных авиабилетов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр — РИА Новости. Власти Амурской области разберутся с жалобами на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов, минтранс региона будет контролировать число пассажиров, которые смогли воспользоваться льготным тарифом, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Причиной стали обращения людей, которые сообщили, что авиакомпании специально удерживают льготные билеты, чтобы за сутки до вылета выставить их на продажу под предлогом, что льготники отказались от полета.

"Эту информацию необходимо тщательно проверить. В случае подтверждения будем обращаться в надзорные органы", — цитирует пресс-служба губернатора Приамурья Александра Козлова.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 апреля открыла в Благовещенске продажу субсидированных билетов. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, по информации авиационного агентства "Моисей", за три дня проданы 2588 билетов по льготным тарифам, в авиационном агентстве "Феникс" — 560 билетов, в агентстве "Авиатраст" — 731 билет.

"Авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже билетов по льготному тарифу",- сообщает пресс-служба.

Еще одна авиакомпания — "Северный ветер", осуществляющая перевозки из Благовещенска в Москву, подала заявки в Минтранс РФ "крайне поздно" и, как отмечает пресс-служба, пока "им не выделены лимиты на осуществление льготных перевозок".

В соответствии с постановлением правительства России, перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут россияне в возрасте до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря.