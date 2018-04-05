В Приамурье проверят жалобы на отсутствие в продаже льготных авиабилетов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апр — РИА Новости. Власти Амурской области разберутся с жалобами на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов, минтранс региона будет контролировать число пассажиров, которые смогли воспользоваться льготным тарифом, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
"Эту информацию необходимо тщательно проверить. В случае подтверждения будем обращаться в надзорные органы", — цитирует пресс-служба губернатора Приамурья Александра Козлова.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 апреля открыла в Благовещенске продажу субсидированных билетов. Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, по информации авиационного агентства "Моисей", за три дня проданы 2588 билетов по льготным тарифам, в авиационном агентстве "Феникс" — 560 билетов, в агентстве "Авиатраст" — 731 билет.
"Авиационные агентства констатируют факт отсутствия в продаже билетов по льготному тарифу",- сообщает пресс-служба.
В соответствии с постановлением правительства России, перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут россияне в возрасте до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря.