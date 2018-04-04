Россия становится носителем идеи здорового консерватизма, заявила Симоньян

НОВОСИБИРСК, 4 апр — РИА Новости. Для всего мира Россия становится олицетворением идеи здорового консерватизма и семейных ценностей, считает главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

В то же время страна удерживается от дрейфа в сторону ультраконсерватизма. Это, в частности, проявляется в разумном отношении к миграции, отметила она.

"Об этом нужно рассказывать больше, потому что нам есть о чем рассказывать. В кои-то веки впервые со времен распада Советского Союза нам есть что миру предъявить, и мы должны это делать", — сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Главред, однако, полагает, что России не хватает "мягкой силы" и инструментов культурного влияния. На необходимость их развития, в частности, указывает рост популярности телеканала RT.

"Нам буквально вчера пришли цифры рейтинга международной компании, у нас за это время аудитория выросла на треть. И это очень показательная история, — подчеркнула журналистка.

Симоньян напомнила о людях, которые во времена СССР "идеологически были близки Советскому Союзу и коммунистические идеи распространяли в своих странах, потому что они в нее верили".

"Этой идеи больше нет, и на много лет мы стали как все. Вот сейчас мы перестали быть как все. Мы уже несколько лет для просвещенного западного общества являемся носителями идеи здорового консерватизма и здоровых семейных ценностей", — заключила главный редактор.