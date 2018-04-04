Тверские власти вдвое увеличили единовременную выплату ветеранам войны

ТВЕРЬ, 4 апр – РИА Новости. Вдвое - с 2,5 до 5 тысяч рублей — увеличена единовременная выплата ветеранам в Тверской области к Дню Победы, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

"Приняли решение повысить выплату в два раза. Ветераны Великой Отечественной войны — это люди, которых мы глубоко уважаем за то, что они сделали для нас: сохранили свободу и независимость нашей страны", – сказал Руденя журналистам по итогам состоявшегося в среду заседания областного правительства.

В 2018 году выплата предусмотрена для 3,368 тысяч человек. Ежегодно помощь ко Дню Победы получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны, а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Помимо денежных выплат, ветеранам предусмотрен ряд услуг, которые предоставляются органами социальной защиты населения. В 2017 году более 1,430 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны воспользовались социальным такси, получили помощь в ремонте жилья, прохождении диспансеризации, обеспечении лекарственными препаратами на дому и другую помощь.

В работу активно включены волонтеры, которые помогают пожилым людям в уборке домов, квартир и приусадебных участков. Поддержку в ходе добровольческих акций в 2017 году получили более 2,8 тысяч ветеранов.

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