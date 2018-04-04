В Мичуринске 45 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

ТАМБОВ, 4 апр — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в Мичуринске торжественно вручил ключи от квартир в только что достроенном 45-квартирном доме семьям обманутых дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, этого момента дольщики ждали с 2013 года. В декабре 2015 года компания-застройщик "ЦентрЖилСтрой" неожиданно остановила строительство и заявила об отсутствии средств на продолжение работ.

"Сроки ввода объекта в эксплуатацию неоднократно переносились. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, которые по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Пока шли разбирательства, региональные власти искали решение проблемы. В итоге о достройке дома удалось договориться с "Первой строительной компанией". Рабочие выполнили внутреннюю отделку, сделали крышу, благоустроили территорию. Объект введен в эксплуатацию, обязательства перед участниками долевого строительства, предусмотренные действующим законодательством, выполнены", — сказал представитель пресс-службы.

Глава области поблагодарил строителей за качественно выполненные работы. "Тема обманутых дольщиков очень серьезная, но власть обязана помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Процесс поиска нового застройщика был трудным, но в итоге все препятствия удалось преодолеть и люди могут готовиться к новоселью", — приводит пресс-служба слова Никитина.

© РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Обманутые дольщики смогут узнать о восстановлении прав на сайте Минстроя

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