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Общество

В Госдуме прошло заседание рабочей группы по пожарной безопасности в ТРЦ

19:1204.04.2018
(обновлено: 19:21 04.04.2018)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фотоДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Госдуме состоялось заседание рабочей группы по разработке предложений в сфере обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, образованной после трагедии в Кемерово.

Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Мы предполагаем приглашать на рабочую группу руководство профильных министерств, в том числе МЧС, Минстрой, другие ведомства, чтобы, по крайней мере, поинтересоваться, какие нужны изменения в законе, с тем чтобы безопасность пожарная и общая безопасность была на высоте, чтобы у нас не происходили такие серьезные случаи, чтобы на каждое возгорание была моментальная реакция и сразу появлялись средства пожаротушения, чтобы работала пожарная охрана, пожарная безопасность. Это все вопросы, которые нам еще предстоит решать, и что нужно еще сделать со стороны депутатского корпуса, чтобы законы были более современные", — сказал журналистам по итогам заседания руководитель рабочей группы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он подчеркнул, что в Госдуме считают важным перед формированием списка предложений об изменении законодательства в области пожарной безопасности ознакомиться с результатами прокурорских проверок после трагедии в Кемерово.

Установка дополнительного эвакуационного указателя в ТЦ Ривьера. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Очень важно нам получить информацию об итогах расследования уголовного дела. Нам интересна будет информация по итогам проверок, которые проводит прокуратура по заданию генерального прокурора. Мы разослали во все субъекты России поручения с просьбой, какие есть предложения от исполнительных органов, представительных органов субъектов Федерации. И потом все это вместе саккумулировать и доложить, какие мы хотим внести дополнительные предложения по совершенствованию действующего законодательства", — сказал депутат.

По его словам, также важное значение имеют предложения об изменении законодательства со стороны регионов.

"Многое зависит от того, какие выводы будут у следствия. Нам тоже важны они для того, чтобы (подготовить. — Прим. ред.) более конкретные предложения, потому что основываться нужно на фактуре, которая имеется. После расследования, после прокурорских проверок, после получения информации из субъектов России, чтобы на них опереться", — отметил Пискарев.

Города России. Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Парламентарий также остановился на ответственности бизнеса в вопросах пожарной безопасности.

"Хотим вместе провести работу также с представителями коммерческого сообщества, с тем чтобы не исходила какая-то угроза, что мы собираемся очередные принимать меры, чтобы бизнес был у нас под давлением. Нет, об этом даже речи быть не может. Мы хотим… чтобы бизнес более ответственно подходил к вопросам безопасности", — заявил он.

Пожарная безопасность в общественных местах
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Пожарная безопасность в общественных местах
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