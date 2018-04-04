Депутаты Петербурга предложили штрафовать за курение в общежитиях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду приняли в первом чтении поправки в городской кодекс об административных нарушениях, согласно которым предполагаются штрафы в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей за курение в коммунальных квартирах и общежитиях, сообщили РИА Новости в аппарате лидера фракции "Единая Россия" в городском парламенте Александра Тетердинко.

Законопроект подготовили депутаты фракции "Единая Россия".

"Сейчас реальная ответственность наступает только для тех, кто нарушает запрет на курение в установленных федеральным законодательством местах. Курение на территории общежитий и коммунальных квартир запрещено городским законом, из-за чего сложилась правовая коллизия. Мы предлагаем устранить этот недостаток", — сказал Тетердинко.

Штраф за курение в помещениях вспомогательного типа в коммунальных квартирах и общежитиях составит от 500 до 1500 рублей.

Группа депутатов на заседании в среду также предложила внести изменения в городской закон "Об охране здоровья граждан в Санкт-Петербурге от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", согласно которому владельцев кафе и ресторанов, чьи посетители курят на летних террасах, должны штрафовать. Штрафы для индивидуальных предпринимателей предлагались в размере от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 до 90 тысяч рублей. Однако этот законопроект депутаты отклонили.